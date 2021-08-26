報告指，美聯物業盈利顯著上升，業績逾千萬元分行數目按年激增逾4倍；業績逾100萬元營業員數目按年急升65%，而旗下的香港置業扭虧為盈。美聯在年初疫市加薪，並於8月派發中期花紅。

美聯黃建業女兒升任聯席主席

此外，集團亦公布，主席黃建業女兒、副主席黃靜怡，獲升任為聯席主席，該調任將待決議案獲通過後方正式生效，而待黃靜怡出任聯席主席生效後，主席黃建業將與黃靜怡共同出任美聯聯席主席。

黃靜怡現年40歲，為美聯副主席、董事總經理及執行董事，於2005年加入美聯。自2011年8月至2014年12月曾任美聯副董事總經理。亦為美聯薪酬委員會、提名委員會、執行委員會及主席辦公室之成員。

黃靜怡為香港會計師公會之資深會員，持香港大學工商管理學（會計及財務）學士學位，及香港科技大學商學院工商管理學碩士學位。黃自2019年11月獲委任為地產代理監管局成員。美聯集團董事會認為，調任黃靜怡為聯席主席，乃在其領導董事會及管理層職務上之伸延，有利集團長遠業務發展。