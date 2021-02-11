恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，今期首批折實平均呎價，與THE HENLEY I 已售單位平均成交實呎相若，定價克制，預計最快周六加推之2號價單將有加價空間，有機會提價約5%。

林續稱，今張價單81伙，包括36個開放式、32個一房、5個兩房及8個三房戶，實用238至778方呎，定價658.3萬至2631.1萬元，實呎26545至34189元，折實價625.38萬至2499.545萬元，折實實呎25218至32479元。

他表示，今批單位有68伙開放式及一房戶，折實價均低於1000萬元，另13伙2房及3房均享海景戶，而整批單位定價市值逾8.62億元，項目將於明日對外開放示範單位及收票，最快周六加推，最快下周首輸發售。