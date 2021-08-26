【明報專訊】股票市場近月表現波動之際，據本報統計，8月份迄今主要新盤合共錄得約60宗取消交易個案，除較7月錄約20宗按月勁升兩倍、創今年以來按月新高紀錄外，亦屬去年1月本港開始爆發新冠疫情以來的按月新高。業界分析指出，近期股市波動屬市場預料之外，令個別新盤買家的資金周轉可能出問題，因而寧願「壯士斷臂」，選擇取消交易。

明報記者

綜合市場資訊，8月至今整體新盤成交累錄約820宗，而新盤市場同期累錄約60宗取消交易個案，創去年爆發新冠疫情以來的按月新高，相對去年11月錄約57宗、即爆發疫情後的對上按月最高紀錄，再多出3宗。由於8月還有6天才完結，業界不排除本月新盤取消交易個案會，最終增加至65宗或以上。