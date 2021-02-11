入場單位為3B座地下B6室，實用面積279方呎，1房間隔，連184方呎花園，維持最高17.5%折扣，折實價496.08萬，實呎17781元。價單第5號單位以定價計601.31萬至1016萬元，實呎16,659至22,948元。折實價496.08萬至838.2萬元，折實實呎13,744至18,932元。以定價計市值近10億元。

部份餘貨兩周賣貴逾8%

此外，項目更新1至3號價單，共132伙加價，抽出2B座9樓B3室，實用518方呎3房，本月10日時首次推出，定價922.59萬，實呎17811元；最新加價至999.66萬元，實呎19298元，兩周賣貴77.07萬元或8.4%；折實價824.72萬元，折實實呎15921元。至於5B座10樓C2室，實用366方呎、頂層1房連儲物室間隔，最初售價702萬、實呎19180元；最新加至723萬元、實呎19756元，賣貴21萬或3%；折實價596.48萬元，折實實呎16297元。

另外，發展商落實本周六（8月28日）推售312伙，其中300伙以價單推出，涵蓋1房至3房間隔及特色戶，折實售價由472.36萬至986.97萬元，折實實呎12,913至18,932元；另有12伙招標。