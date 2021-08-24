apm大埔超級城元朗廣場播東京殘奧

新地代理執行董事馮秀炎表示，自消費券發放而來，商場已派發逾2萬份獎賞優惠，包括消費滿300元送20元，最高消費高達200%電子購物優惠券回贈、每月大抽獎、有機會贏取iphone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation或其他潮流禮品。馮續指，新一輪已登記消費券的市民將於9月1日獲發2000元消費券，發展商是次加推逾萬名優惠獎賞，包括高達400元美食優惠券、有機會贏取iphone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation等，總值逾百萬元，希望籍以刺激市民消費。

另外，集團旗下3大商場，apm、大埔超級城及元朗廣場將與香港開電視合作，全程播放一連13日的東京殘奧賽事，讓市民能承接奧運熱潮，繼續支持殘奧運動員。