新地15商場加推逾萬名優惠獎賞涉逾百萬元
文章日期：2021年8月24日 19:39
政府第一期電子消費券派發將近1個月，多個發展商於旗下商場推出各種優惠吸客。新地（0016）旗下15個商場、主要包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣WTC世貿中心、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場等，加推多個消費券優惠獎賞，總值逾百萬元。
apm大埔超級城元朗廣場播東京殘奧
新地代理執行董事馮秀炎表示，自消費券發放而來，商場已派發逾2萬份獎賞優惠，包括消費滿300元送20元，最高消費高達200%電子購物優惠券回贈、每月大抽獎、有機會贏取iphone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation或其他潮流禮品。馮續指，新一輪已登記消費券的市民將於9月1日獲發2000元消費券，發展商是次加推逾萬名優惠獎賞，包括高達400元美食優惠券、有機會贏取iphone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation等，總值逾百萬元，希望籍以刺激市民消費。
另外，集團旗下3大商場，apm、大埔超級城及元朗廣場將與香港開電視合作，全程播放一連13日的東京殘奧賽事，讓市民能承接奧運熱潮，繼續支持殘奧運動員。
按揭計算機