中聯石化前主席許智明持有

區內代理指，現階段業主計劃以籃子形式放售，而5個單位中，最貴重為朝日閣頂層A室「天際獨立屋」，單位實用4263方呎，連1278方呎空中花園、90方呎平台花園，更設天際泳池，就代理提供照片可見，單位由3層組成，室內裝修極之奢華，且古代宮廷風味極濃，客廳除採用金黃色作主調外，更設有以「龍」為主題的木製屏風及璧畫，而主人房除寢具採用金黃色外，就連地墊及牆身都採用金黃色為主，十足「皇宮」一樣。而單位外望維港景觀，頂層天際泳池更可欣賞日落景致，晚上亦可望中、上環一帶海景。

放售價較買入價高逾10億元

至於另外4個單位，實用面積由972至1023方呎。資料顯示，上述5個單位連6個車位，現由不同海外註冊公司持有，許智明於2007年至2011年間以共2.7111億元購入，現放售價較購入價高出逾10億元。

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