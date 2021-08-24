即時地產新聞

多相｜凱旋門一籃子物業13億放售 實呎近16萬挑戰亞洲紀錄

文章日期：2021年8月24日 18:21

近日市場有多個大額豪宅放售，市場消息指，由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有之九龍站凱旋門朝日閣一籃子5個單位及6個車位，包括一個「天際獨立屋」，最新叫價約13億元放售，若以物業總實用面積8253方呎計，平均實呎叫價高達157518元，挑戰亞洲樓王寶座。

中聯石化前主席許智明持有

區內代理指，現階段業主計劃以籃子形式放售，而5個單位中，最貴重為朝日閣頂層A室「天際獨立屋」，單位實用4263方呎，連1278方呎空中花園、90方呎平台花園，更設天際泳池，就代理提供照片可見，單位由3層組成，室內裝修極之奢華，且古代宮廷風味極濃，客廳除採用金黃色作主調外，更設有以「龍」為主題的木製屏風及璧畫，而主人房除寢具採用金黃色外，就連地墊及牆身都採用金黃色為主，十足「皇宮」一樣。而單位外望維港景觀，頂層天際泳池更可欣賞日落景致，晚上亦可望中、上環一帶海景。

放售價較買入價高逾10億元

至於另外4個單位，實用面積由972至1023方呎。資料顯示，上述5個單位連6個車位，現由不同海外註冊公司持有，許智明於2007年至2011年間以共2.7111億元購入，現放售價較購入價高出逾10億元。

 

其他報道

康泰劈價沽土瓜灣前自用舖 1480萬易手25年賺953萬

MALIBU 3房1618萬破頂 3年半帳賺235萬

【話你知】4年前奪標 傳中標價連補地價逾百億

鄧成波家族4.5億沽太極樓逾8成業權 低三年前洽購價近3成

揚海首批折實均呎破3萬 1房1080萬入場

THE HENLEY III 已上載樓書 本周內開價首批料涉81伙

泓景臺3房1490萬沽 持貨12年勁賺千萬

 

 

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款