多相｜凱旋門一籃子物業13億放售 實呎近16萬挑戰亞洲紀錄
文章日期：2021年8月24日 18:21
近日市場有多個大額豪宅放售，市場消息指，由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有之九龍站凱旋門朝日閣一籃子5個單位及6個車位，包括一個「天際獨立屋」，最新叫價約13億元放售，若以物業總實用面積8253方呎計，平均實呎叫價高達157518元，挑戰亞洲樓王寶座。
中聯石化前主席許智明持有
區內代理指，現階段業主計劃以籃子形式放售，而5個單位中，最貴重為朝日閣頂層A室「天際獨立屋」，單位實用4263方呎，連1278方呎空中花園、90方呎平台花園，更設天際泳池，就代理提供照片可見，單位由3層組成，室內裝修極之奢華，且古代宮廷風味極濃，客廳除採用金黃色作主調外，更設有以「龍」為主題的木製屏風及璧畫，而主人房除寢具採用金黃色外，就連地墊及牆身都採用金黃色為主，十足「皇宮」一樣。而單位外望維港景觀，頂層天際泳池更可欣賞日落景致，晚上亦可望中、上環一帶海景。
放售價較買入價高逾10億元
至於另外4個單位，實用面積由972至1023方呎。資料顯示，上述5個單位連6個車位，現由不同海外註冊公司持有，許智明於2007年至2011年間以共2.7111億元購入，現放售價較購入價高出逾10億元。
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