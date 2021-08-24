揚海首批折實均呎破3萬 1房1080萬入場
文章日期：2021年8月24日 15:10
黃竹坑站上蓋港島南岸2期、由嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）發展的新盤揚海今日開價，首批提供120個單位，一房折實入場價約1080萬元起，折實平均實呎30880元，比同區1期晉環今年4月的29689元貴4%。
均呎高4月晉環首批4%
嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海首張價單提供120伙，包括16伙1房、74伙2房及30伙3房單位，提供最高20%折扣優惠，單位折實售價1079.92萬至3085.12萬元，折實實呎28295元至33551元，折實平均實呎為30880元，比1期晉環4月時的29689元，4個月貴約4%。
首批入場單位是2A座10樓E室，實用面積341方呎，1房間隔，折實售價1079.92萬元，實呎31669元。湯形容開價為「開心啟航價」，認為有加價空間，不排除開售前加推單位；認為項目具港島南地段及鐵路盤優勢，不擔心購買力。
嘉里銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，首批價單提供4種付款方法：180天付款最高8%折扣優惠；180 天備用一按 最高5.5%折扣；360天付款最高6%折扣；及建築期付款最高4%折扣。計及其餘折扣，180天即供最高折扣為樓價20%，而建期最高折扣16%，二者相差4個百分點。發展商提供最高七成備用一按貸款。發展商補充，今日起開放示範單位，最快下周開賣。
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