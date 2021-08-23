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新盤今日暫錄10宗成交 海日灣II三房呎售1.6萬
文章日期：2021年8月23日 18:25
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綜合市場資訊，新盤市場今日暫錄約10宗成交，其中億京已屆現樓的大埔白石角海日灣II，最新售出第9座18樓J室，屬實用1019方呎3房連儲物房間隔，成交價1649.3萬元、實呎16185元。
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