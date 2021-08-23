恒地巴域街項目批則涉2幢近34萬呎

上述地皮屬港人首置上車盤，由長實於去年以49.51億元投地，每方樓面地價4546元，屬市場估值下限，據當時賣地章程資料顯示，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家的資格由政府規定。

另外，恒地（0012）石硤尾巴域街1至27號、南昌街202至220號及耀東街1至14號，亦批建1座24層高(在4層基座之上)及1座25層高(在3層基座及1層地庫之上)商住物業，涉及約33.75萬方呎住宅，及5.26萬方呎非住宅樓面。兆安李太及相關人士持有的東半山白建時道41至45號，獲批建2座5層高住宅，共涉逾1.9萬方呎。

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