安達臣道首置盤設四洋房 長實：抽中買家會非常高興
文章日期：2021年8月23日 16:18
屋宇署公布，該署於6月共批出18份建築圖則，包括5項住宅及商住項目，其中以長實（1113）觀塘安達臣道項目最為矚目，該地盤獲批建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬方呎樓面。長實發言人回應指，確認圖則所顯示之為獨立洋房，並為首次置業抽籤計劃的一部分，相信抽中購買獨立屋的買家會非常高興。
恒地巴域街項目批則涉2幢近34萬呎
上述地皮屬港人首置上車盤，由長實於去年以49.51億元投地，每方樓面地價4546元，屬市場估值下限，據當時賣地章程資料顯示，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家的資格由政府規定。
另外，恒地（0012）石硤尾巴域街1至27號、南昌街202至220號及耀東街1至14號，亦批建1座24層高(在4層基座之上)及1座25層高(在3層基座及1層地庫之上)商住物業，涉及約33.75萬方呎住宅，及5.26萬方呎非住宅樓面。兆安李太及相關人士持有的東半山白建時道41至45號，獲批建2座5層高住宅，共涉逾1.9萬方呎。
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