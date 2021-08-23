位於中環皇后大道中93號及德輔道中80號的中環街市，樓高3層，總樓面約12.2萬方呎，當中5.65萬方呎為出租樓面，零售樓面佔70%、餐飲樓面佔30%。首階段開幕出租率逾八成，已有逾70間商戶進駐。此外，亦保留13個街市檔口。

店舖方面，地下屬食肆樓層，包括麥子、果言、CITTA等，亦有金源米業等老字號品牌。1樓及2樓屬零售及保育樓層，店舖包括蛋卷皇后、山手作、銀杏士多及陸門等。

華懋集團投得中環街市10年經營權，華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市現時首階段開幕，工程未完成，第二期最快明年落成。由於中環街市位置是中環金融商業區域的必經之路，他對於項目營運充滿信心。

蔡表示，中環街市可以容納約三千人，第一階段已經有80%舖位租出，租約為6個月至1年，包括不少初創品牌。另外亦有公共空間予表演者作表演，遊客可參與導賞團參觀。

另外，市建局今日推出紅磡庇利街/榮光街地皮，蔡宏興表示集團夥會德豐參與競投，又指市區難得有如此大規模的地塊，睇好香港前景。

市建局行政總監韋志成表示，中環街市是超過80年歷史的劃時代建築，形容街市修復後重開是「脫胎換骨」，運用了新的建築用料、設計風格及市集管理。他又指，期望中環街市活化後可成為香港新地標。