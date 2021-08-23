嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，今次集團以獨資形式入標，她指，以市區項目項目，今次地盤規模較大，而且鄰近港鐵站，預計發展中小型項目。

恒地地產發展部高級地產發展經理梁晶晶則指，項目是市區大型地皮，恒地作為大發展商一定有興趣。

上述項目位於庇利街/榮光街，毗鄰九建（0034）發展的紅磡半新盤環海．東岸，以及老牌屋苑碧麗花園，地盤面積7.97萬方呎，最高可建樓面717,464方呎，包括約59.79萬方呎住宅、約11.95萬方呎商業樓面，預計提供1150伙住宅單位，為2014年9月後，市建局批出觀塘市中心第二、三發展區項目（現為凱滙1及2期）涉近150萬方呎發展樓面後，近7年來最大型市區重建項目。

綜合市場資訊，最高估值達107.62億元，預計每方呎樓面地價1.3萬至1.5萬元。另項目在6月共收到36份合作發展意向書。

據消息人士透露，中標財團將來賣樓收益若達到148億元，若以住宅總樓面計即每方呎約2.47萬元，須按比例向市建局分紅，比例由20%至50%不等。

至於商場部分，首10年由中標財團及市建局共同持有，租金收益七三分帳，10年後可互售予對方，又或額外延長共同持有年期多5年。營運15年後，可公開招標出售，將以七三分帳；公眾停車場可隨時招標出售。