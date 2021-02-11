是批單位維持最高17.5%直減折扣，最低售價是3A座1樓B7室，實用300方呎，折實價472.362萬元，實呎15745元；最高售價是3B座地下B5室，實用524方呎，連367方呎花園特色戶，折實價799.062萬元，呎價15249元。

至於今批最低呎價單位，是3B座1樓A2室，實用539方呎3房戶，折實價738.078萬元，實呎13693元；最高呎價則是3A座10樓A6室，實用304方呎，折實價568.656萬元，實呎18706元。

新地副董事總經理雷霆表示，因應市場龐大需求，集團加推Wetland Seasons Bay第4號價單應市，是次提供160伙的平均呎價水平，較上張價單高約2%，但主要是單位景觀和樓層不同，基本上屬原價加推