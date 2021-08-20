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薈藍次輪銷售暫沽33伙
文章日期：2021年8月20日 21:45
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上周首推143伙並即日沽清的宏安地產
（1243）
青衣新盤薈藍，今晚進行次輪銷售，推出109個開放式單位發售，綜合市場消息，項目即晚沽約33伙，佔可售單位近三成，令項目累售單位總數增加至約176伙。
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