即時地產新聞

薈藍次輪銷售暫沽33伙

文章日期：2021年8月20日 21:45

上周首推143伙並即日沽清的宏安地產（1243）青衣新盤薈藍，今晚進行次輪銷售，推出109個開放式單位發售，綜合市場消息，項目即晚沽約33伙，佔可售單位近三成，令項目累售單位總數增加至約176伙。

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