良景邨迷你戶實呎1.56萬冠屯門 3年升值一成
文章日期：2021年8月20日 18:39
多個地區錄高價二手成交之際，公營房屋亦錄破頂價交投。市場消息指，屯門公屋良景邨良偉樓高層25室，實用153方呎，屬開放式間隔，最新以約240萬元(已補地價)售出，折合實呎15686元，料呎價創屯門區已補地價公屋的新高紀錄。
原業主於2018年5月以215萬元購入，持貨滿3年，當時單位以實呎14052元售出(已補地價)，亦一度創下區內已補地價公屋的新高呎價紀錄，物業3年多後轉後，原業主帳面獲利25萬元或逾11%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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