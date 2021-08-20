即時地產新聞

良景邨迷你戶實呎1.56萬冠屯門 3年升值一成

文章日期：2021年8月20日 18:39

多個地區錄高價二手成交之際，公營房屋亦錄破頂價交投。市場消息指，屯門公屋良景邨良偉樓高層25室，實用153方呎，屬開放式間隔，最新以約240萬元(已補地價)售出，折合實呎15686元，料呎價創屯門區已補地價公屋的新高紀錄。

原業主於2018年5月以215萬元購入，持貨滿3年，當時單位以實呎14052元售出(已補地價)，亦一度創下區內已補地價公屋的新高呎價紀錄，物業3年多後轉後，原業主帳面獲利25萬元或逾11%。

 

 

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

其他報道

中國據報擬要求赴美上市的公司將數據交給第三方管理

3香港推488元「5G 股票王」月費計劃 享串流報價服務

人大常委會未表決反制裁法納基本法附件三　銀公：歡迎有關訊息

【李曉佳專欄】會計師公會似「跑數」 向政府爭權

世茂服務8.4億元購江蘇智慧環保解決方案公司60%  

中裕燃氣按年多賺25.5%至6.44億元 派中期息3港仙

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款