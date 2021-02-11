CCL破頂後回軟 四大指數本周齊跌
文章日期：2021年8月20日 16:27
本港私宅樓價在高位陪徊之際，中原地產最新公布、具體反映7月26日至8月1日交投市況的中原城市領先指數CCL，繼上周突破歷史新高後(當時報191.34點)，於高位爭持；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體今周齊告回軟，兼終止連升，當中CCL最新報190.39點，上周創新高後跌0.49%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報192.51點，兩周創新高後跌0.55%；CCL(中小型單位)報190.30點，亦兩周創新高後跌0.47%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣終止3周連升。
與此同時，反映豪宅樓價走勢的CCL(大型單位)報190.83點，上周創新高後跌0.60%，結束5周連升。
不過，樓價跌幅卻屬輕微，CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)，仍為歷史第3高紀錄，CCL(大型單位)則為歷史第5高，樓價並非轉勢向下。黃良昇認為，本港樓價破頂後，用家追價意願稍為下降，令二手成交量減少，預計短期樓價將於歷史高位紀錄爭持一段時間。
四大分區方面，本周指數呈一升三跌格局，上周則為三升一跌，分區樓價升勢走勢反覆。當中新界東CCL Mass報204.23點，按周升1.18%，距離自己歷史高位相差2.20%；新界西CCL Mass報174.60點，兩周創新高後下跌1.80%，結束3周連升。
至於市區，港島CCL Mass報197.05點，按周跌0.48%，結束3周連升，距離自己歷史高位相差1.10%；九龍CCL Mass報187.85點，上周創新高後跌0.56%，同樣結束3周連升。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道