尚珩全盤61伙清袋 四房呎售逾2萬
文章日期：2021年8月20日 12:58
一手豪宅持續錄得成交，香港興業（0480）和南豐合作發展的沙田九肚麗坪路尚珩，最新透過招標，售出第1座2樓B室，單位實用面積1971方呎，採四房雙套間隔，連車位成交價4138.8萬元，實呎20998萬元，買家成交期為90天。是次單位成交，標誌尚珩全盤61伙，自2017年10月推出以來，全盤告清袋。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
中國據後推遲將反外國制裁法納入基本法的投票 港股半日跌576點
按揭計算機