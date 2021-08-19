葉茂林逾2億首置購皇第 實呎7.2萬
文章日期：2021年8月19日 15:36
新盤市場再錄名人入市豪宅。土地註冊處資料顯示，資本策略（0497）牽頭發展的渣甸山白建時道皇第15樓A室，實用面積2848方呎，連兩個車位上月以逾2.056億元售出，實呎逾7.2萬元，買家以Yip Mow Lum作登記，與耀才證券（1428）主席葉茂林英文名字相同，料為同一人，而買家今次入市，僅需付樓價4.25%印花稅，即收首置名義入市。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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