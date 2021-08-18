涉5000呎成旺角旗艦店

世邦魏理仕香港區商舖服務部顧問溫運強表示，集早前獲業主委任為商場的1至3樓進行翻新及改裝工程，並商場物色租戶。他續指，疫情影響下，核心區商舖租金從2014年高位大幅回落，當中旺角區租金跌幅約五成。隨著疫情受控，社交距離限制逐步放寬，市民外出消遣意欲大增，預期零售業將會持續改善，商戶應把握時機審視其零售網絡和策略，物色優質商舖。

創辦人鍾建民：品牌擴充讓更多人認識攀岩運動

Chamonix創辦人兼香港攀山專家鍾建民表示，東京奧運會剛完結，大眾對於運動的熱情卻依然未減，而今屆奧運會首次把攀岩運動納入比賽項目中，希望藉著品牌的擴充，可以讓更多人認識這種運動及帶來更多專業裝備的選擇。

擁有35年歷史的Chamonix由鍾建民成立，致力為本地一眾行山愛好者帶來最完善和最齊全的攀山及戶外裝備，包括運動鞋履、服飾、袋、攀山及攀岩裝備，以及露營用品等。鍾氏在2003年成功攀上世界第一高峰─珠穆朗瑪峰，完成登上七大洲最高峰的壯舉。2006年，鍾建民徒步穿越南北極，成為首位完成七大洲及南北極的香港人。

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