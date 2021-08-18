樓價指數雖然破頂，但卻出現疫情以來罕見的超級豪宅銀主盤放售個案。第一太平戴維斯（香港）指，該公司獲接管人委託推出西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位招標，單位實用4664方呎，屬4房4套附設多用途平台設計（原則5房5套），可享維港全海景，截標日期為下月27日。資料顯示，上述物業原由海航集團或有關人士於2015年以逾4.33億元購入，實呎92857元，一度為亞洲最貴呎價分層戶。