天匯銀主複式戶招標 6年前海航4.33億購入
文章日期：2021年8月18日 17:41
樓價指數雖然破頂，但卻出現疫情以來罕見的超級豪宅銀主盤放售個案。第一太平戴維斯（香港）指，該公司獲接管人委託推出西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位招標，單位實用4664方呎，屬4房4套附設多用途平台設計（原則5房5套），可享維港全海景，截標日期為下月27日。資料顯示，上述物業原由海航集團或有關人士於2015年以逾4.33億元購入，實呎92857元，一度為亞洲最貴呎價分層戶。
至2019年6月，業主向晉安實業（2292）旗下的晉安融資有限公司借入貸款1.8億元，同年7月再向私人公司Radiant Fortune International進行二按。第一太平戴維斯指，根據差餉物業估價署私人住宅售價指數顯示，現時的住宅市場較6年前升幅已達約31%，近期豪宅市場暢旺，參考近期成交價，同級數的波老道特色戶實呎高達13.6萬元，平均實呎高達13萬元，現時整個天匯僅此一伙特色複式戶放售，供應稀缺，相信可吸引投資者及用家青睞。
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