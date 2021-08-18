同創集團表示，窩打老道146號項目命名為為「禮著 The Aura」，提供4座洋房，每座大宅樓高三層。設施配備括露天泳池、私人花園及天台等，項目計劃短期內以現樓形式推售其中兩幢。

5年前購入屋地每呎樓面地價15644元

翻查資料，同創集團骨幹成員是2001年由萬科經「海盜計劃」自中海系挖角得來的高管，包括杜晶、陶翀富等，在2012年正式成立，分別在2016年及2017年來港收購九龍塘窩打老道146號、146A號豪宅項目，分別作價2.02億元及2.43億元。上述窩打老道146號，佔地7212方呎，可建樓面約12912方呎，平均每方呎樓面地價15,644元。至於146A號佔地約7000方呎，可建樓面12600方呎，平均每方呎樓面地價19285元

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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