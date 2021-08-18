恆大．珺瓏灣2期押後至下月中收樓
文章日期：2021年8月18日 16:35
近期內房恒大（3333）負面消息不斷，在港的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣爆發買家按揭問題，而珺瓏灣第2期未獲批滿意紙，需押後一個月收樓，最快9月中入伙。
根據項目樓書，恆大．珺瓏灣第2期預計關鍵日期為2021年8月13日，惟至今仍未有收樓消息。發展商指，代表賣方的律師樓已於8月9日向恆大．珺瓏灣第2期業主發出延遲交樓通知，新關鍵日期為9月17日，發展商的項目管理團隊正努力爭取在8月份之內取得滿意紙，從而啟動交樓程序。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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