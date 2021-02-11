近月樓價回升，大圍金禧花園近日亦錄得近2年成交呎價新高。中原區域營業董事黎宗文表示，金禧花園5座中層C室，實用314方呎，屬2房間隔，日前以619萬元易手，實呎19713元，為屋苑近2年來呎價新高。原業主2016年以430萬元購入單位，持貨5年，現帳面獲利約189萬元，單位升值44%。據了解，屋苑最高成交呎價紀錄為2019年6月份成交的3座中層H室，實用338方呎，以702萬元易手，實呎20769元，是次呎價比最高紀錄低約5%。