金禧2房619萬沽 實呎撲2萬逼屋苑紀錄
文章日期：2021年8月18日 15:37
近月樓價回升，大圍金禧花園近日亦錄得近2年成交呎價新高。中原區域營業董事黎宗文表示，金禧花園5座中層C室，實用314方呎，屬2房間隔，日前以619萬元易手，實呎19713元，為屋苑近2年來呎價新高。原業主2016年以430萬元購入單位，持貨5年，現帳面獲利約189萬元，單位升值44%。據了解，屋苑最高成交呎價紀錄為2019年6月份成交的3座中層H室，實用338方呎，以702萬元易手，實呎20769元，是次呎價比最高紀錄低約5%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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