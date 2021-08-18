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悅興太子都滙23伙招租 月租2.45萬元起

文章日期：2021年8月18日 15:33

正值暑期租賃旺季，發展商亦積極推出租盤。悅興地產發展太子道西123號項目都滙，委託美聯物業獨家代理進行招租。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，是次將推出23伙單位進行招租，其中19伙，實用面積693呎，3房間隔單位，另設4伙，實用面積670呎，2房間隔單位。2房單位租金由2.45萬元至2.9萬元，呎租36.6至43.3元；3房單位租金由2.6萬至2.95萬元，呎租37.5至42.6元。布少明續指，項目稍後將開放2個位於23樓及30樓的示範單位，其中一個連傢俬裝修單位，另一個則屬交樓標準單位。

都滙合共提供60伙，包括56伙標準戶。項目每層設兩伙，A單位實用面積為693方呎、B單位則為670方呎，另有4伙特色單位，包括2伙連平台戶及2伙連天台戶。

 

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

 

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