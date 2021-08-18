正值暑期租賃旺季，發展商亦積極推出租盤。悅興地產發展太子道西123號項目都滙，委託美聯物業獨家代理進行招租。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，是次將推出23伙單位進行招租，其中19伙，實用面積693呎，3房間隔單位，另設4伙，實用面積670呎，2房間隔單位。2房單位租金由2.45萬元至2.9萬元，呎租36.6至43.3元；3房單位租金由2.6萬至2.95萬元，呎租37.5至42.6元。布少明續指，項目稍後將開放2個位於23樓及30樓的示範單位，其中一個連傢俬裝修單位，另一個則屬交樓標準單位。