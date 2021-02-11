不過報告同時指出，CCL仍有近六成、即78個成份屋苑的最新呎價，仍低於2021年前的歷史高位，當中18個屋苑的最新呎價，與當年高位尚有10%以上差距。該批被視為樓價最低水、具追落後條件的屋苑不乏上車盤，包括九龍灣得寶花園、大埔中心、屯門豫豐花園、青衣美景花園、荃灣海濱花園及荃威花園等。同時，薄扶林貝沙灣及九龍站凱旋門最低水，較當年高位低27%及20%。

目前133個CCL成份屋苑中，呎價最平是樓齡40年的荃灣荃景圍荃威花園，即使呎價重上萬元，至10,767元，仍較2019年高位12,066元低逾一成。此外，大埔鳳園嵐山現有55個二手放盤，叫價最便宜一伙，為實用面積196方呎開放式戶，業主原本叫價350萬元，現減至335萬元求售，相信是目前CCL成份屋苑中叫價最平單位。