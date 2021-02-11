此外，PREMIERE CINEMAS電影禮券更適用於多套新上映的大熱電影，包括人氣男團 MIRROR成員呂爵安 (Edan) 首度聲演的《反轉方舟動物園》、Marvel電影首部華裔超級英雄電影、由男神影帝梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》、殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》。另由即日起，ELEMENTS圓方亦為顧客帶來全新高達5小時免費泊車優惠。