圓方商場推100%消費回贈優惠
文章日期：2021年8月16日 20:01
各大商場趁消費券推出期間，送出不同優惠，港鐵（0066）旗下九龍站ELEMENTS 圓方便推出「仲夏多重購物禮遇」，由即日起至9月26日，顧客於場內消費滿2,000元，即可享總值2,000元獎賞，包括1,000元指定消費餐飲電子禮券及1,000元指定消費商戶電子禮券，回贈達100%，另憑指定消費金額，更可享總值高達3萬元ELEMENTS圓方及商戶電子禮券，適用於場內逾百間人氣商戶，包括DAKS、Alexander McQueen、BOTTEGA VENETA、Burberry、FENDI及Salvatore Ferragamo等。
此外，PREMIERE CINEMAS電影禮券更適用於多套新上映的大熱電影，包括人氣男團 MIRROR成員呂爵安 (Edan) 首度聲演的《反轉方舟動物園》、Marvel電影首部華裔超級英雄電影、由男神影帝梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》、殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》。另由即日起，ELEMENTS圓方亦為顧客帶來全新高達5小時免費泊車優惠。
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