若抽出首張價單的25樓H室，實用214方呎，去年9月定價656.1萬元，實呎30659元；新價單樓上一層的26樓H室，面積一樣，新定價680.3萬元，實呎31790元，後者價錢高3.7%。

藝里坊系列至今共售出416伙，合共套現逾34億元。

另信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8亦將入伙，今日更新價單，發展商指部分單位加價3%至5%；如1座11樓C室，實用795方呎，舊價單定價1652.7萬元，新價單定價為1702.3萬元，加幅為3%，付款辦法及折扣不變。更新價單將於本周五生效。項目累售494伙，套現逾47億。

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