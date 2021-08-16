藝里坊‧2號加推20伙周五開售 逸瓏灣8個別單位提價5%
文章日期：2021年8月16日 18:31
本港樓價指數破頂後，發展商旗下新盤紛提價，其中恒地（0012）旗下恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，集團旗下西營盤藝里坊．2號已獲批入伙紙，預計今年底開始交樓，最新以現樓加推價單7號及上載銷售安排，周五(8月20日)新一輪開售20伙。至於全新價單7號涉24伙，包括14伙1房、及10伙開放式，折實價介乎633.5萬至991.2萬元、折實呎價28882至34537元。
若抽出首張價單的25樓H室，實用214方呎，去年9月定價656.1萬元，實呎30659元；新價單樓上一層的26樓H室，面積一樣，新定價680.3萬元，實呎31790元，後者價錢高3.7%。
藝里坊系列至今共售出416伙，合共套現逾34億元。
另信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8亦將入伙，今日更新價單，發展商指部分單位加價3%至5%；如1座11樓C室，實用795方呎，舊價單定價1652.7萬元，新價單定價為1702.3萬元，加幅為3%，付款辦法及折扣不變。更新價單將於本周五生效。項目累售494伙，套現逾47億。
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