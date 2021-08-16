仲量聯行香港主席曾煥平表示，物業坐落於一線購物地段，佔該廈地段份數超過20%，並可與毗鄰大廈合併重建，為追求可靠及優質投資或重建機會的發展商及投資者提供一個非常具吸引力的選擇。他補充，該批物業的寶貴之處是既坐落於銅鑼灣核心地段的優越位置，又屬大單邊，極具零售及重建價值，更為發展商及投資者帶來在核心區大型地標發展項目佔有大額業權的罕有機會。早前政府招標出售的加路連山道商業地皮及波斯富街的全幢物業成交價理想，反映該區富有理想的發展及投資價值。區內兩大重建項目將於未來數年落成，位於羅素街、波斯富街、希慎道、恩平道及啟超道的零售黃金圈將會受惠，零售氛圍將進一步加強，人流更見暢旺。

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