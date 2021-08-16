明報記者 歐陽慧恩

業界分析，2019年反修例風波、以及去年本地新冠疫情爆發對內地生租樓的影響已逐漸減退，並正推高本港住宅租金。去年8月本報亦統計過沙田市中心一帶，如沙田中心、好運中心、希爾頓中心、偉華中心、蔚景園等租賃市况，當時受疫情影響，多個主要屋苑放租盤總數高達140個，單是沙田中心已佔近60個，入場月租更低至9000元，但今年形勢已逆轉。暑假個半月來，沙田區共錄95宗租賃成交，其中55宗為內地生承租，比例近六成。美聯助理聯席董事陳國良表示，至8月份區內只剩餘業主表明不願租予內地生的放租盤，不足10個，入場租金更已增至1.35萬元。「內地生雖願一次過支付一年租金，但大多屬一、兩年租期，部分長線業主寧願租予本地客。」

6內地生合租名城4房 預繳一年租涉44萬

同屬沙田區的沙田第一城，7月至今亦錄約65宗內地生承租個案，佔屋苑整體租賃130宗約一半。美聯聯席區域經理翁凱傑稱，沙田第一城48座低層E室，實用面積284方呎，2房間隔，由2名內地生以月租1.29萬元合租，實用呎租約45元，比單位對上租約、於去年5月月租1.25萬元升約3%。

另一個內地生租樓熱點大圍，踏入暑假約個半月以來，區內共錄30宗租賃，其中25宗為內地生租樓個案，佔比達83%，為六大內地生租樓熱門地點中佔比最高。其中區內名城近月租盤大減，並錄得市場上暫時最大宗內地生承租個案。中原分行經理莊鈞雄表示，名城1期1座高層NC室，實用面積959方呎，屬4房連套房間隔，獲6名內地生以3.7萬元承租，並一次繳付一年租金，即44.4萬元，呎租38.6元。業主2011年以1135萬元購入，租金回報約3.9厘。另外，中原分行經理袁顯岸透露，紅磡區多個主要屋苑，包括黃埔花園、海濱南岸等暑假以來共錄約200宗租賃成交，其中約三分之一屬內地生承租個案。海濱南岸4座中層K室，實用面積481方呎，2房間隔，由兩名內地生以月租1.81萬元承租，並預繳一年租金涉21.7萬元，實用呎租約37.6元。

業界料反修例疫情對內地生影響減退

資深分析員林一鳴認為，雖然近月內地生重返租賃市場，但他們的承租期只集中在暑假階段，料租金回升的趨勢只會集中在這兩個月出現，其後升幅將緩和。美聯物業住宅部行政總裁布少明則稱，2019年反修例風波、以及去年本地新冠疫情爆發對內地生租樓的影響已逐漸減少，並正推高本港住宅租金。據該行統計，本港住宅租金於5月份至今共錄約3.2%升幅，估計全年呎租有望上升約5%，勢創4年新高水平。

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