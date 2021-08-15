8月份接連有新盤推出，加上樓價指數再創新高，拖累十大屋苑成交量。中原地產統計，十大屋苑本周末僅錄得7宗成交，較上周末跌22.2%，已連續2周錄得單位數成交量，創今年農曆新年後26周新低，其中鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城均「捧蛋」收場。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL創歷史新高後，準買家與二手業主在價錢上爭持不下，令交投膠著，部份買家未有追價入市，決定回流一手貨尾，令新盤貨尾熱賣，加上本月有多個新盤醞釀開售，而青衣新盤本周末首輪開售且即日沽清，銷情理想，成功搶去市場購買力，種種因素令二手交投低位橫行。