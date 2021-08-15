十大屋苑周末僅7宗 半年新低
文章日期：2021年8月15日 18:14
8月份接連有新盤推出，加上樓價指數再創新高，拖累十大屋苑成交量。中原地產統計，十大屋苑本周末僅錄得7宗成交，較上周末跌22.2%，已連續2周錄得單位數成交量，創今年農曆新年後26周新低，其中鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城均「捧蛋」收場。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL創歷史新高後，準買家與二手業主在價錢上爭持不下，令交投膠著，部份買家未有追價入市，決定回流一手貨尾，令新盤貨尾熱賣，加上本月有多個新盤醞釀開售，而青衣新盤本周末首輪開售且即日沽清，銷情理想，成功搶去市場購買力，種種因素令二手交投低位橫行。
另美聯物業分行統計，周末十大屋苑錄得約12宗買賣成交，較上周末同期下跌約14.3%，但仍連續26個周末保持雙位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，周末青衣新盤薈藍首輪開售旋即沽清，加上天水圍焦點大盤連日狂吸票源，刺激一手入市氣氛升溫；反觀二手，由於早前大量筍盤被消化，市場貨源持續收窄，加上業主叫價「硬淨」，二手呈「高位爭持」局面，相信受惠更多新盤應市登場，一手帶旺二手下，料僵局有望於本月底打破，二手成交將會回升，全月料可達約5,000宗至5,500宗水平。
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