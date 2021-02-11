中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.57點，連創歷史新高，按周升0.37%。 CCL(中小型單位)報191.21點，連創歷史新高，按周升0.40%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)成功擺脫衝頂前的爭持，齊升3周，分別累升2.38%、2.34%及2.21%，先後成功破頂。但近3周計，CCL升幅開始收窄，分別按周升1.01%、0.70%及0.65%，CCL Mass及CCL(中小型單位)亦出現同樣情況，因此樓價指數破頂後，未來走勢仍有待觀察。至於CCL(大型單位)報191.99點，創歷史新高，按周升1.95%，連升5周共4.10%。

新界西CCL Mass錄177.80點，上周率先升穿自己歷史高位，今周連創新高。新界西CCL Mass連升3周共3.56%，但按周升幅明顯收窄，前周升2.95%、上周升0.50%、今周僅升0.09%，未來走勢值得關注。九龍CCL Mass錄188.91點，創歷史新高，按周升1.50%，連升3周共2.71%。港島CCL Mass錄197.99點，按周升0.79%，為歷史第四高，連升3周共2.12%。新界東CCL Mass錄201.85點，按周跌2.15%，連升4周共3.47%後正常回軟。四區樓價走勢各自反覆，兼先後升穿自己高位，現時新界東及港島樓價分別較自己的歷史高位相差3.34%及0.63%。

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