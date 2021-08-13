蒙民偉家族8132萬 購新東海商業中心5單位
文章日期：2021年8月13日 15:16
商廈市況轉好，有投資者趁機撈筍盤。土地註冊處資料顯示，尖沙嘴科學館道9號新東海商業中心1601至1605室，在上月中以8132萬元易手，以面積7895方呎計，折合呎價約1.03萬元，屬市價水平，新買家為信興恒展有限公司（Shun Hing Realife Company Limited），公司董事為信興集團主席兼行政總裁蒙德揚（MONG, TAK YEUNG DAVID）和蒙倩兒（MONG, SIEN YEE CYNTHIA），二人均為已故「電器大王」蒙民偉的子女。
原業主為日本建築公司前田建設（MAEDA CORPORATION），在1991年以約3552.8萬元購入，持貨約30年，帳面獲利4579.2萬元，物業期內升值約1.3倍。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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