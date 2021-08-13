商廈市況轉好，有投資者趁機撈筍盤。土地註冊處資料顯示，尖沙嘴科學館道9號新東海商業中心1601至1605室，在上月中以8132萬元易手，以面積7895方呎計，折合呎價約1.03萬元，屬市價水平，新買家為信興恒展有限公司（Shun Hing Realife Company Limited），公司董事為信興集團主席兼行政總裁蒙德揚（MONG, TAK YEUNG DAVID）和蒙倩兒（MONG, SIEN YEE CYNTHIA），二人均為已故「電器大王」蒙民偉的子女。