元朗流業街住宅地暫收13份標書
文章日期：2021年8月13日 12:26
政府再推售元朗住宅地，元朗流業街與涌業路交界住宅地剛截標，地皮可建樓面僅7.86萬方呎，規劃不大，吸引不少發展商踴躍入標，最少有13間發展商入標。
據悉，入標的發展商大多獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）、其士（0025）、遠展（0035）、爪哇（0251）、佳明（1271）、莊士中國（0298）、建灝地產及大鴻輝興業，另旭輝（0884）亦有入標，但未有透露是否獨資競投。
嘉華發展及租務（香港地產）總監尹紫薇表示，地盤形狀不規則，但面積頗大，可作低密度發展，出價反映地皮規限。
建灝地產行政經理林綺華則指，地皮發展有限制，出價未必進取。
資料顯示，上述地皮鄰近山貝涌口村和香港駕駛學院元朗安全駕駛中心，地盤面積約16.37萬方呎，可建樓面面積約7.86萬方呎，預計可興建約120個住宅單位。
地政總署早前向城規會申請，增加上述地皮的地積比率，由0.4倍提高到0.48倍，並放寬建築物高度限制由9米提高至9.9米，獲城規會批准其申請。
綜合業界人士估計，地皮估值約4.32億至5.66億元，每方呎樓面地價約5500至7200元。
記者：甘潔瑩
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