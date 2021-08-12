即時地產新聞

中環街市完成活化 本月23日起試業

文章日期：2021年8月12日 16:56

繼PMQ、大館之後，中環即將再有經保育活化的古蹟建築，以全新姿態展現於香港市民面前。由市建局夥拍華懋、首個以「Playground for All」概念，共同管理及營運的中環歷史建築中環街市，將於8月23日起試業，項目總樓面約12.2萬方呎，當中可供出租面積約5.65萬方呎，其中零售樓面佔70%、餐飲佔30%，提供100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或食肆空間，首階段租務情況理想，涵蓋街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、及生活品味雜貨等。同時，13個具特色而獲保留的街市檔口，部分邀得香港老字號如金源米業、南丫天虹，或社企如銀杏館等營運，承傳特色和意義。

作為三級歷史建築的中環街市，已活化成一個集連繫社區、傳承文化、推動創新於一身的新地標。市建局2017年開始為中環街市進行復修及保育，經歷超過3年，完成首階段復修及保育工作，耗資超過5億元，並將項目的10年營運權批予華懋集團；在營運上，中環街市冀望可促進本地品牌和初創企業的成長，亦期望通過多元化餐飲、零售、各種文藝文化活動，為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間。

為支持香港本地品牌及中小企開業，中環街市引入Plug-to-operate 的概念，為商戶提供基本裝修及家俱，讓商戶減低開店成本，一進場即可營業。

中環街市首層連接域多利皇后街以及租庇利街，兩面設有全開放式折疊門，貫穿整個街市，在設計上抹去傳統商業空間的間隔概念，而開放式的設計，讓市民可以自由貫穿中庭的公共空間。中庭橋下配備大型投影與音響設備，可為市民在中環提供街頭表演場地以及大型活動空間。同時，中環街市各處將設有約100個座位予公眾使用，並提供無線網絡覆蓋。

特區政府於2009年 宣布將自1939年起營運的前中環街市大樓，交予市建局進行保育活化，為市民提供一個多元用途及綠化的空間。市建局經公開招標及評審後，董事會批准將中環街市活化項目的營運合約批予華懋集團，為期10年。市建局與華懋集團共同成立管理委員會，共同營運及管理中環街市。

其他報道

美孚新邨暫錄11宗 交投放緩 3房1228萬易手

一個月拆息跌穿0.07厘 中原按揭王美鳳料轉按套現增 

牛頭角利基大廈1房508萬沽 呎價1.62萬元創新高

東九新盤摩拳擦掌 恒地 嘉華 會德豐新盤年底前出擊

泓碧2.33億售出5號屋呎價4.53萬 再創馬鞍山住宅新高

義順牛奶3200萬沽佐敦舖位  34年升值10倍

揚海擬下周上載樓書 下季推龍駒道3號豪宅

帝御‧嵐天連天台特色戶呎價撲1.9萬

太古城3房2568萬沽 業主持貨34年勁賺2420萬  

維港頌四房6200萬元沽 4年升值一成

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款