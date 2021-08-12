作為三級歷史建築的中環街市，已活化成一個集連繫社區、傳承文化、推動創新於一身的新地標。市建局2017年開始為中環街市進行復修及保育，經歷超過3年，完成首階段復修及保育工作，耗資超過5億元，並將項目的10年營運權批予華懋集團；在營運上，中環街市冀望可促進本地品牌和初創企業的成長，亦期望通過多元化餐飲、零售、各種文藝文化活動，為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間。

為支持香港本地品牌及中小企開業，中環街市引入Plug-to-operate 的概念，為商戶提供基本裝修及家俱，讓商戶減低開店成本，一進場即可營業。

中環街市首層連接域多利皇后街以及租庇利街，兩面設有全開放式折疊門，貫穿整個街市，在設計上抹去傳統商業空間的間隔概念，而開放式的設計，讓市民可以自由貫穿中庭的公共空間。中庭橋下配備大型投影與音響設備，可為市民在中環提供街頭表演場地以及大型活動空間。同時，中環街市各處將設有約100個座位予公眾使用，並提供無線網絡覆蓋。

特區政府於2009年 宣布將自1939年起營運的前中環街市大樓，交予市建局進行保育活化，為市民提供一個多元用途及綠化的空間。市建局經公開招標及評審後，董事會批准將中環街市活化項目的營運合約批予華懋集團，為期10年。市建局與華懋集團共同成立管理委員會，共同營運及管理中環街市。

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