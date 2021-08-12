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一個月拆息跌穿0.07厘 中原按揭王美鳳料轉按套現增 

文章日期：2021年8月12日 16:25

今天與樓按相關的1個月拆息進一步跌至0.06589厘，創自2010年1月20日(0.06000厘)後逾11年新低。中原按揭董事總經理王美鳳回應，1個月拆息連跌7個工作天，由8月3日0.088厘跌至今天0.066厘，跌穿0.07厘水平，資金充裕是推低拆息主因，1個月拆息曾於2009年12月跌至0.0496%歷史低水平，當時銀行結餘處於約3,000億水平，現時全球仍處量寬環境下，本港銀行體系結餘已超過10個月高於4,500億元歷史高水平，在不受短期性或季節性因素影響下，預期1個月拆息仍會徘徊現時超低水平。

由於本港供樓人士主要使用H按，新批H按選用比例高達96.4%，拆息下跌意味市場實際按息進一步下跌，今年初市場按息約1.46厘，現時拆息跌勢下按息跌至1.366厘，月供利息開支續減約6.4%，有助減輕業主及置業人士的供樓負擔，繼續成為今年利好樓市的因素。

最新統計數字指6月份銀行新批轉按金額增加逾2成，並創自2019年10月後新高，王美鳳指出，在近月轉按申請當中，趁低息透過轉按申請物業套的個案明顯增加，根據中原按揭客戶個案，8月至今，透過轉按申請物業套現的個案較上月同期增加35%。拆息下跌進一步推低實際按息，料繼續推動市場上物業套現轉按量上升。

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