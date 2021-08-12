由於本港供樓人士主要使用H按，新批H按選用比例高達96.4%，拆息下跌意味市場實際按息進一步下跌，今年初市場按息約1.46厘，現時拆息跌勢下按息跌至1.366厘，月供利息開支續減約6.4%，有助減輕業主及置業人士的供樓負擔，繼續成為今年利好樓市的因素。

最新統計數字指6月份銀行新批轉按金額增加逾2成，並創自2019年10月後新高，王美鳳指出，在近月轉按申請當中，趁低息透過轉按申請物業套的個案明顯增加，根據中原按揭客戶個案，8月至今，透過轉按申請物業套現的個案較上月同期增加35%。拆息下跌進一步推低實際按息，料繼續推動市場上物業套現轉按量上升。

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