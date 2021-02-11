實呎21429元 創屋苑新紀錄

單位原由「十優港姐」麥明詩胞兄麥明山於2019年10月以213.6萬元購入，2020年1月以200萬元內部轉讓予其父麥卓生，若以麥明山2019年購入價213.6萬元計，單位不足兩年升值約71.4萬元或33%，不過原業主因持貨未滿3年，是次沽貨需付樓價10%、即28.5萬元額印稅，即使扣除辣稅後料仍獲利約43萬元或20%。

麥明詩年初200萬內轉予其母「甩名」

另外，資料亦顯示，麥明詩及麥明山於2019年連購屯門「龍牀盤」菁雋3個開放式戶，麥明山所購之兩伙，除今次售出、去年曾內部轉讓予其父的一伙外，另一個同面積的高層33室，去年底就以272萬元售出，實呎20,299元，當時呎價創屋苑新高，比麥明山於2019年7月購入價215.7萬元高出56.3萬元或26%，扣除額印後仍賺29萬元或13%。

至於麥明詩所持單位，則於今年初以200萬元將單位售予其母麥何小娟名下。另麥明詩及麥明山二人，今年再度以「首置」身分購入宇晴軒1期3座高層C及D室相連戶，合共1678萬元。

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