首批折實均呎13698元 高去年3期首批近6%

雷霆形容開價是「左右逢源、增值無限」，認為項目受惠大灣區經濟活動，上年最後一批單位折實平均實呎約1.4萬元，相信有不少升值空間。他又指，近期二手市場活動頻繁，加上疫情受控，相信可以增強買家置業信心。

Wetland Seasons Bay 1期首批245伙，實用面積300至795方呎，涵蓋1房至4房戶，當中12個是前排別墅單位，其餘就是分層單位，而首批折實實呎則介乎12375元至18256元。首張價單即供折實最低入場單位為2B座1樓B6室、實用300方呎1房戶，折實455.06萬元，折實實呎15169元。最貴則是別墅WV6、實用773方呎4房戶，折實1124.73萬元，折實實呎14550元。

新地代理總經理胡致遠表示，首張價單提供245伙，設2種付款方法，即供最多17.5%折扣，及建期最多10%折扣。另外，備有稅務回贈，首置人士可獲最多7% 折扣及3%回贈，樓換樓 人士則可獲最多2%及折扣9%回贈。胡致遠又稱，項目周四下午2點起開放示範單位及收票，是次將設有網上登記入票，預計最快下周首輪開售。

其他報道

藍灣半島4房1393萬沽 實呎逾2.1萬破頂

英基7個月連沽松栢花園3伙 套現2.28億

新盤交投回落三大辣稅齊跌 BSD成交半年新低

家庭客1.55萬租御海灣2房戶 呎租35元

慧安園2房首破700萬創新高

中海外游偉光報名參選商界選委選舉 稱中資是港經濟發展重要力量

慧安園2房首破700萬創新高