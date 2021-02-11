Wetland Seasons Bay一房折實455萬起 周四起開示位及收票
文章日期：2021年8月10日 16:21
新界西北再有大型新盤登場，新地（0016）今年最大型新盤天水圍Wetland Seasons Bay 1期今日公布首張價單。新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay 1期首推245伙，折實平均實呎13698元，比同系相鄰的Wetland Seasons Park 2019年末推出的首批均價11388元高出2成，不過比該盤去年9月最後一批單位均呎約1.4萬略低。資料顯示，若與Wetland Seasons Park 3期去年9月首推折實均呎12968元比較，Wetland Seasons Bay 1期首批折實均呎則較Wetland Seasons Park 3期高近6%。
首批折實均呎13698元 高去年3期首批近6%
雷霆形容開價是「左右逢源、增值無限」，認為項目受惠大灣區經濟活動，上年最後一批單位折實平均實呎約1.4萬元，相信有不少升值空間。他又指，近期二手市場活動頻繁，加上疫情受控，相信可以增強買家置業信心。
Wetland Seasons Bay 1期首批245伙，實用面積300至795方呎，涵蓋1房至4房戶，當中12個是前排別墅單位，其餘就是分層單位，而首批折實實呎則介乎12375元至18256元。首張價單即供折實最低入場單位為2B座1樓B6室、實用300方呎1房戶，折實455.06萬元，折實實呎15169元。最貴則是別墅WV6、實用773方呎4房戶，折實1124.73萬元，折實實呎14550元。
新地代理總經理胡致遠表示，首張價單提供245伙，設2種付款方法，即供最多17.5%折扣，及建期最多10%折扣。另外，備有稅務回贈，首置人士可獲最多7% 折扣及3%回贈，樓換樓 人士則可獲最多2%及折扣9%回贈。胡致遠又稱，項目周四下午2點起開放示範單位及收票，是次將設有網上登記入票，預計最快下周首輪開售。
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