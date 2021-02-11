今次發展商只提供120天即供付款方法，整批10伙定價1155.52萬元1360萬元，實呎28,888至34,000元，其中最低售價單位為2樓B室，實用面積400方呎，定價1155.52萬元，實呎28,888元。周嘉峯認為，項目處於商業核心地段，加上交通便利，料項目能吸引年輕上車家庭及投資客，而項目將於本周起以先到先得方式發售，並料最快短期內公布銷售安排。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，集團將為HOLLYWOOD HILL買家推出2種靈活低息按揭優惠，分別為「至筍H按」及「大額高成數按揭優惠」。其中採用「至筍H按計劃」的買家，全期利率為(H加1.3%)，鎖息上限為P減2.75%(P為5.25%)，現金回贈1.4%，還款年期最長30年。而採用「大額高成數按揭優惠計劃」的買家提供最高70%按揭優惠，全期息率低至P減2.5%（實際按揭低至2.5%），現金回贈則不少於0.5%。

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