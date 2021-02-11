新盤交投回落三大辣稅齊跌 BSD成交半年新低
文章日期：2021年8月10日 14:20
樓市氣氛保持，惟上月份新盤成交量回落之餘，涉及辣稅之成交亦有所減少。稅務局數據顯示，上月份三大辣稅，即包括買家印花稅(BSD)、雙倍印花稅(DSD)及額外印花稅(SSD)成交宗數及所涉稅款均有所回落，合共涉及418宗成交，按月少26.9%，而所涉稅款則有9.796億元，按月減少11.2%，兩項數字均連跌兩個月。
三項辣稅中，以反映非本港或公司買家的BSD成交跌幅最大，上月僅有49宗相關成交，比6月份的104宗少52.9%，相關稅款亦由6月份的1.825億元減少34.2%至1.2億元，宗數為今年1月錄得41宗後的6個月新低，而款稅則是2月錄得7660萬元後的5個月新低。至於反映投資者入市情況的DSD成交就有342宗，撇除兩宗來自非住宅物業個案，就有340宗，比6月的440宗少100宗或22.7%，所涉稅款(只計及住宅相關個案)則由9.058億元減少6.8%至8.443億元。另外，涉及額印之成交量則保持平穩，上月錄27宗相關成交，按月少1宗，所涉稅款亦由6月的1490萬元減少80萬元或5.4%至1410萬元。
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