三項辣稅中，以反映非本港或公司買家的BSD成交跌幅最大，上月僅有49宗相關成交，比6月份的104宗少52.9%，相關稅款亦由6月份的1.825億元減少34.2%至1.2億元，宗數為今年1月錄得41宗後的6個月新低，而款稅則是2月錄得7660萬元後的5個月新低。至於反映投資者入市情況的DSD成交就有342宗，撇除兩宗來自非住宅物業個案，就有340宗，比6月的440宗少100宗或22.7%，所涉稅款(只計及住宅相關個案)則由9.058億元減少6.8%至8.443億元。另外，涉及額印之成交量則保持平穩，上月錄27宗相關成交，按月少1宗，所涉稅款亦由6月的1490萬元減少80萬元或5.4%至1410萬元。