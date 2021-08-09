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芳菲首錄撻訂 兩房買家料遭殺訂50萬

文章日期：2021年8月9日 15:38

協成行旗下何文田勝利道單幢新盤芳菲，7月底首輪銷售沽出3伙，據成交紀錄冊顯示，以1001萬元售出的5樓實用414方呎C室、屬兩房戶，買家已消取消交易撻訂，料遭沒收5%訂金涉約50萬元。

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