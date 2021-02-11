呂續指，IWG建立的靈活辦公空間平台，為遍佈世界各地的客戶提供一系列靈活辦公空間解決方案，旗下品牌包括雷格斯(Regus)、Spaces 和 Signature。另隨著商業科技普及、「居家辦公」模式近年被廣泛採納，靈活辦公空間模式越來越受傳統企業及初創企業青睞，同時降低營運成本。

呂幹威表示，希慎是香港主要發展商和大業主，擁有逾200萬方呎辦公室樓面，租戶包括知名國際銀行和新興經濟企業等各類型企業，旗下超過10%的辦公空間，目前租賃予多家靈活辦公空間營運商，與IWG已建立長期合作關係。另IWG創始人兼首席執行官Mark Dixon表示，新冠疫情爆發後，IWG的辦公空間需求量錄得創紀錄新高，與希慎合作多年，這次交易能夠讓公司迅速擴大規模，滿足整個大灣區的市場需求。