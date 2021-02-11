希慎與英資IWG合資 插旗大灣區拓靈活辦公空間業務
文章日期：2021年8月9日 15:01
早前與華懋合作、斥資逾197億元投得銅鑼灣加路連山道商業地的希慎（0014）新成立一家合資企業，該合資企業擁有英國公司IWG旗下所有品牌在香港和大灣區的獨家經營權；希慎首席營運總監呂幹威表示，上述合資企業將收購並經營IWG在大灣區的32個現有辦公地點，未來將繼續擴大IWG品牌在大灣區的辦公室市場業務，而合資企業的成立，表明希慎和IWG對中國及大灣區市場的發展前景具信心。
呂續指，IWG建立的靈活辦公空間平台，為遍佈世界各地的客戶提供一系列靈活辦公空間解決方案，旗下品牌包括雷格斯(Regus)、Spaces 和 Signature。另隨著商業科技普及、「居家辦公」模式近年被廣泛採納，靈活辦公空間模式越來越受傳統企業及初創企業青睞，同時降低營運成本。
呂幹威表示，希慎是香港主要發展商和大業主，擁有逾200萬方呎辦公室樓面，租戶包括知名國際銀行和新興經濟企業等各類型企業，旗下超過10%的辦公空間，目前租賃予多家靈活辦公空間營運商，與IWG已建立長期合作關係。另IWG創始人兼首席執行官Mark Dixon表示，新冠疫情爆發後，IWG的辦公空間需求量錄得創紀錄新高，與希慎合作多年，這次交易能夠讓公司迅速擴大規模，滿足整個大灣區的市場需求。
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