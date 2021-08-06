新地恒地等兩地 參與共享計劃建逾1.6萬伙 5110伙為私宅
文章日期：2021年8月6日 18:14
繼早前接獲首宗土地共享先導計劃申後，發展商公布，再接獲2宗土地共享先導計劃申請，兩幅用地分別位於元朗及大埔，公營及私人住宅單位將逾1.6萬伙，其中私人住宅會有5110伙。
第2宗申請個案來自新地（0016），地皮位於元朗蠔洲路（近東成里）的用地，地皮面積約63.48萬方呎，私人住宅部分將以地積比率2.24倍作發展，擬建4幢24層高住宅大廈，提供1474個位宅單位，另設1幢非住宅物業，樓面約65.87萬方呎。至於公營房屋方面，則以地積比率4.17倍發展，計劃興建5幢25層高住宅大廈，提供2616伙，樓面約122.81萬方呎，而整個項目整樓面發展為188.68萬方呎。
另一宗申請申請來自恒地（0012）及會德豐，地皮位於大埔社山路及林錦公路（近林村）的用地，地皮面積208.19萬方呎，現時劃為「農業」及「政府、機構或社區」地帶，發展商申請興建12,120伙，私宅部分以6.09倍、可建樓面237.98萬方呎發展，將建10幢住宅大廈，提供3636伙；另公營房屋則以7.45倍、可建樓面456.62萬方呎發展，將建18幢39層高住宅大廈，提供8484伙公營房屋。上述私宅及公營房屋兩部分，總樓面達694.6萬方呎。
其他報道
鄧成波家族擬西貢建「安老院舍村」 5項目合建1,127院舍床位
按揭計算機