宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍折實入場單位為3樓B03室，實用面積208方呎，價單定價457.4萬元，扣除最高折扣15%後，折實388.8萬元，折實均呎18,692元；程續指，薈藍是次價單價錢屬「焫著價」，另展銷廳及示範單位將於明天(6日)開放予公眾參觀，並將於周六(7日)起收票，短期內公布銷售安排。

首推均呎比同區佳明明翹匯高近四成

可留意的是，薈藍首批折實均價約20,638元，與同區佳明集團（1271）2019年底推出的明翹匯，首推折實均呎約14,813元高約40%。

記者:盧浩鏘

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