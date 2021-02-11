薈藍首推64伙 開放戶入場價388.8萬
文章日期：2021年8月5日 16:14
新盤市場氣氛再趨熾熱，宏安地產（1243）旗下青衣寮肚路新盤薈藍，今日公布首張價單，涉64伙全屬開放式間隔的單位，實用面積介乎203至208方呎，以最高直減折扣15%計，單位折實價為388.8萬元至455萬元，折實呎價由18,692元至22,414元，整批折實均呎為20638元。可留意的是，薈藍是繼4月推出的旺角千望，以開放式戶折實入場費397.8萬元作招徠後，4個月來再有全新盤入場費低於400萬元。
宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍折實入場單位為3樓B03室，實用面積208方呎，價單定價457.4萬元，扣除最高折扣15%後，折實388.8萬元，折實均呎18,692元；程續指，薈藍是次價單價錢屬「焫著價」，另展銷廳及示範單位將於明天(6日)開放予公眾參觀，並將於周六(7日)起收票，短期內公布銷售安排。
首推均呎比同區佳明明翹匯高近四成
可留意的是，薈藍首批折實均價約20,638元，與同區佳明集團（1271）2019年底推出的明翹匯，首推折實均呎約14,813元高約40%。
記者:盧浩鏘
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