Wetland Seasons Park加推兩伙特色戶招標

雷霆表示，同系的Wetland Seasons Park 早前已完成交樓，買家對項目收樓滿意，料Wetland Seasons Bay 開售可再掀搶購熱潮。新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay昨天上樓書，項目間隔戶型多樣，提供開放式至4房單位，當中開放式及4房是Wetland系列中分層單位首度提供。另外，項目各個單位內置WiFi 網絡系統。

此外，Wetland Seasons Park 趁機推出兩個特色單位招標，包括21座10樓A2室頂層連天台特色戶，實用面積892方呎；另一伙是別墅10 3至5樓複式B室，胡致遠料單位受追捧，呎價將挑戰2萬元高位。

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