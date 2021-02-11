Wetland Seasons Bay下周初開價 首批逾245伙
文章日期：2021年8月5日 15:57
新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第一期推售如箭在弦，今日首度開放示範單位予傳媒參觀。新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay 第一期銷售正式啟動，今日起對外派發樓書，及向傳媒公開示範單位，擬下周初公佈首張價單，提供不少於245伙，價錢參考Wetland Seasons Park去年9月最後一批單位價錢，平均實呎約1.4萬元，及參考過去半年的樓價升幅。
Wetland Seasons Park加推兩伙特色戶招標
雷霆表示，同系的Wetland Seasons Park 早前已完成交樓，買家對項目收樓滿意，料Wetland Seasons Bay 開售可再掀搶購熱潮。新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay昨天上樓書，項目間隔戶型多樣，提供開放式至4房單位，當中開放式及4房是Wetland系列中分層單位首度提供。另外，項目各個單位內置WiFi 網絡系統。
此外，Wetland Seasons Park 趁機推出兩個特色單位招標，包括21座10樓A2室頂層連天台特色戶，實用面積892方呎；另一伙是別墅10 3至5樓複式B室，胡致遠料單位受追捧，呎價將挑戰2萬元高位。
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