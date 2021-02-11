資料顯示，兩個成交單位買家均為YAN HONGYAN，總成交價約3.9億元。翻查紀錄，此買家今年3月份曾以3.7737億元購入21 BORRETT ROAD的1期23樓6室天池屋，至6月份再以內部轉讓形式售給邱明靜（QIU MINGJING），「甩名」後又於同月以2.385億元，購入屋苑同期數的17樓1室，即至今已先後購入同屋苑4個單位，並於目前以個人名義持有3伙單位，亦意味7月份所購入的2個單位均須繳付15%買家印花稅，涉資約5850萬元。

至於相關人士邱明靜近年亦活躍於本港豪宅及車位買賣，今年6月份曾斥1011萬元購入山頂Mount Nicholson 1號車位，去年6月亦斥5.33億元購入Mount Nicholson 3期D座中層單位，並於早前先後斥約2.4億元購入黃竹坑站上蓋屋苑晉環9個單位，料單是該批單位，已須繳付約3616萬元辣稅。