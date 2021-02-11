今次42 TUNG ST.招標單位，包括一個5樓連平台單位，以及4個高層複式戶，其中實用585方呎連346方呎平台的5樓單位，意向呎價約3.8萬元，單位意向價即約2223萬元，另16至16U、17至17U及18至18U複式單位，實用同為1157方呎，當中16至16U單位另設43方呎平台，三伙意向呎價同約5.3萬元，意向價即約6132萬元，至於頂層19至19U複式單位The Apex，意向呎價更達5.5萬元，意向價即約6363.5萬元。上述單位已於6月底公布於今日起至9月底招標。

42 TUNG ST.合共只提供13個單位，除上述5個招標單位外，另外8伙全為實用585方呎標準2房戶，發展商早於6月底公布全部售價，扣除最高10%直減折扣，整批折實均呎35,968元，折實最低入場費的6樓單位，折實價1924萬元（折實實呎32,889元）；最貴一伙為15樓單位，折實價2275萬元（折實實呎38,889元），而發展商亦於7月初發售該批標準戶，惟按成交紀錄冊資料，項目至今暫未錄成交。