CCL八大樓價指數齊升 今年首現
文章日期：2021年7月30日 16:05
樓價在高位反覆橫行，最新公布、具體反映7月5日至11日交投市況的中原城市領先指數CCL，今周CCL八大指數齊升，是2021年首次出現。上次出現是2020年底，即相隔33周之後再次出現，顯示樓價蓄勢衝頂，挑戰歷史新高，當中CCL最新錄188.77點，創105周即約26個月新高，按周升1.01%，升幅為13周最大，樓價於破頂前明顯由連升轉為反覆爭持，近4周計CCL走勢持續一升一跌，在186點到188點之間窄幅爭持。隨著樓價愈接近歷史高位，相信爭持局面會維持一段時間。現時CCL距離自己於2019年7月錄得的歷史高位190.48點，只相差0.90%。
另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報191.57點，為歷史第三高，按周升1.28%，升幅同為13周最大；CCL(中小型單位)報189.27點，創104周最大，按周升1.17%，升幅同為13周最大；CCL(大型單位)報186.18點，按周升0.14%，連升3周共0.95%。
中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL三大整體指數，近4周升跌交錯，反映樓價破頂前，經歷反覆爭持。
最近4周計，CCL Mass在189點到191點爭持；CCL(中小型單位)在187點到189點爭持；CCL(大型單位)則企穩185點水平。現時CCL Mass距離自己歷史高位相差0.06%、CCL(中小型單位)相差0.49%、CCL(大型單位)相差2.99%。
四大分區樓價指數走勢方面，新界東CCL Mass報203.98點，創148周即約37個月新高，按周升1.27%；新界西CCL Mass報176.76點，按周升2.95%，升幅為175周即約44個月最大。至於市區，港島CCL Mass報195.57點，按周升0.87%，結束2周連跌；九龍CCL Mass報184.70點，按周升0.41%；
四區指數與自己歷史高位相比，港島CCL Mass相差1.85%、九龍CCL Mass相差2.12%、新界東CCL Mass相差2.32%，新界西CCL Mass相差0.13%。