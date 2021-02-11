樓價在高位反覆橫行，最新公布、具體反映7月5日至11日交投市況的中原城市領先指數CCL，今周CCL八大指數齊升，是2021年首次出現。上次出現是2020年底，即相隔33周之後再次出現，顯示樓價蓄勢衝頂，挑戰歷史新高，當中CCL最新錄188.77點，創105周即約26個月新高，按周升1.01%，升幅為13周最大，樓價於破頂前明顯由連升轉為反覆爭持，近4周計CCL走勢持續一升一跌，在186點到188點之間窄幅爭持。隨著樓價愈接近歷史高位，相信爭持局面會維持一段時間。現時CCL距離自己於2019年7月錄得的歷史高位190.48點，只相差0.90%。