胡續指，項目引入Smart Community Plus系統，精心打造『Smart and Green Living』生活概念，提供電子住戶證、電子貨幣交易、無接觸化生活，住客會所餐廳亦會引進智能送餐機械人，其機身內設可拆式托盤供放置食物，配備鏡頭及障礙物偵測系統，直接運送住戶所點選的菜式到其座位；同時為住客會所引入智能人流統計系統，自動偵測各設施的人流，包括餐廳、健身室、室內外游泳池及兒童遊戲室，並傳送實時數據到手機應用程式。

至於Wetland Seasons Park，第1期已近完成交樓，擬稍後推出餘下的少數特色戶。

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