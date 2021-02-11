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新地Wetland Seasons Bay擬下周開價 首批涉245伙

文章日期：2021年7月29日 16:50

新地（0016）部署8月登場、單位總數1224伙的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，開售準備已進入直路；新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay樓書和示範單位的籌備工作即將完成，最快下周公布開價及和開放示範單位。胡續指，Wetland Seasons Bay首推單位料涉約245伙，售價料較同系之前同區項目Wetland Seasons Park，具一定調升空間。 

胡續指，項目引入Smart Community Plus系統，精心打造『Smart and Green Living』生活概念，提供電子住戶證、電子貨幣交易、無接觸化生活，住客會所餐廳亦會引進智能送餐機械人，其機身內設可拆式托盤供放置食物，配備鏡頭及障礙物偵測系統，直接運送住戶所點選的菜式到其座位；同時為住客會所引入智能人流統計系統，自動偵測各設施的人流，包括餐廳、健身室、室內外游泳池及兒童遊戲室，並傳送實時數據到手機應用程式。 

至於Wetland Seasons Park，第1期已近完成交樓，擬稍後推出餘下的少數特色戶。

 

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