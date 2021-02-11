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晟林一房796萬沽 呎售2.6萬
文章日期：2021年7月29日 16:22
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一手銷售市況放緩之際，內房福晟國際
（0627）
何文田喇沙利道晟林，今日新售出一伙1房戶，為1實用306方呎8樓F室，成交價796.5萬元、實呎26029元。晟林本月月錄得兩宗成交，吸金逾1560萬元。
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