海天晉匯開幕 設區內唯一一站式單車停泊站
文章日期：2021年7月28日 16:44
將軍澳南一帶近年有多個物業落成，物業基座商場亦成區內住戶新「蒲點」。新地（0016）旗下海天晉商場部份海天晉匯(Ocean PopWalk)，已於本月正式開幕，商場提供逾8萬方呎購物空間，提供多元化商戶組合，除了坐擁壯闊海景的餐飲商戶外，特色超級市場、健身中心、家居佈置、寵物美容、兒童教育及其他生活所需的商店等，30多間全新商戶將於8月陸續開業。
商場涉逾8萬呎購物空間
海天晉滙亦提供多款寵物友善設施，包括寵物手推車、汪汪廁所及將軍澳區首創的寵物停泊處等，更設有100米長的彩虹跑道，讓主人與愛寵們開心放電及大拍充滿活力的炫目打卡照片，由7月31至8月8日期間，逢星期六、日海天晉滙將舉辦寵物主題活動《Summer Fun寵愛你夏日遊樂園》及《寵愛毛孩市集》。另商場戶外更設區內唯一的一站式單車服務站，除可讓居民儲存單車外，更可於維修站自行修理單車、清潔單車及為輪胎充氣。
另外，海天晉滙貫徹「In & Out」的設計概念，無縫連接將於2024年啟用、佔地75萬方呎的大型綠化公園；同時坐擁美麗海灣的宜人景緻，可遠眺新建的跨灣大橋與鯉魚門海峽互相輝映的景色，商場更臨近將軍澳南海濱長廊，全長2公里，連接將軍澳南至日出康城。同場另一焦點，是全新的海景健身室24 Champ Fitness將於今年內開業。
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