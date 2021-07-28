商場涉逾8萬呎購物空間

海天晉滙亦提供多款寵物友善設施，包括寵物手推車、汪汪廁所及將軍澳區首創的寵物停泊處等，更設有100米長的彩虹跑道，讓主人與愛寵們開心放電及大拍充滿活力的炫目打卡照片，由7月31至8月8日期間，逢星期六、日海天晉滙將舉辦寵物主題活動《Summer Fun寵愛你夏日遊樂園》及《寵愛毛孩市集》。另商場戶外更設區內唯一的一站式單車服務站，除可讓居民儲存單車外，更可於維修站自行修理單車、清潔單車及為輪胎充氣。

另外，海天晉滙貫徹「In & Out」的設計概念，無縫連接將於2024年啟用、佔地75萬方呎的大型綠化公園；同時坐擁美麗海灣的宜人景緻，可遠眺新建的跨灣大橋與鯉魚門海峽互相輝映的景色，商場更臨近將軍澳南海濱長廊，全長2公里，連接將軍澳南至日出康城。同場另一焦點，是全新的海景健身室24 Champ Fitness將於今年內開業。

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