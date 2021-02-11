另外，地監局主席廖玉玲補充，「不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）」、「提供不準確或具誤導性的物業資料」及「就租金回報作出錯誤或具誤導性的陳述」，則分別有31宗、20宗及14宗投訴個案。而有關「發出違規廣告」惟有關香港境外物業的投訴則有16宗，比去年同期的27宗有所減少。

持牌人數逼4.1萬 較去年同期增3%

另該局又指，今年上半年共巡查一手樓盤銷售點598次、地產代理商舖480次，以及就業界有否遵從反洗錢及反恐怖分子資金籌集的指引抽查457次，因應業界的新執業模式，局方進一步加強網上巡查，包括抽查網上物業廣告564次及網上物業平台306次，分別按年增加40%及35%。在上述所有的巡查／抽查當中，局方共發現73宗違規個案，比去年同期減少 20%。

該局今年上半年共對178位持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括撤銷了12個牌照及暫時吊銷了5個牌照，比去年同期的20宗及7宗少40%及28%。另一方面，地監局亦在今年上半年推出了更多網上教育活動供持牌人及公眾參與。此外，由於去年多場資格考試受疫情影響而取消，地監局今年上半年致力增辦更多場資格考試，以致考生人數較去年同期大幅上升2.5倍。另外，截至6月30日，個人牌照數目為40,987個，較去年同期增加3%；而公司牌照則錄3,903份，較去年同期增加4份，創有紀錄新高。